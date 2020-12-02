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Общество

03:40

Кинотеатры и салоны красоты подключились к системе QR-кодов в Москве

общество

Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей, которая действует в Москве.

Об этом ТАСС рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, систему чекинов используют более 120 салонов красоты, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, более 510 учреждений органов исполнительной власти.

"Также к системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев и т.д.", – добавил Немерюк.

Он уточнил, что QR-коды получили более 1,7 тысячи ресторанов, порядка 2,2 тысячи кафе, столовых, закусочных, почти 600 баров.

К системе QR-кодов начали подключаться многие общественные площадки Москвы

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