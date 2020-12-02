Кинотеатры и салоны красоты подключились к системе QR-кодов в Москве

Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей, которая действует в Москве.

Об этом ТАСС рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, систему чекинов используют более 120 салонов красоты, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, более 510 учреждений органов исполнительной власти.

"Также к системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев и т.д.", – добавил Немерюк.

Он уточнил, что QR-коды получили более 1,7 тысячи ресторанов, порядка 2,2 тысячи кафе, столовых, закусочных, почти 600 баров.