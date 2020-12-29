В России школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами

21:04
Фото: depositphotos/mars58
Минпросвещения РФ выпустило приказ, согласно которому школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами. Документ разместили на официальном портале правовой информации.
"Ниже с выравниванием влево – белое поле в форме квадрата размером 20 на 20 миллиметров, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двухмерного матричного штрихового кода (QR-код)", – отмечается в приказе.
В документе сообщается, что QR-код будут размещать на левой оборотной стороне титула.
Ранее стало известно, что ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля. Проведение итогового сочинения или изложения запланировали на вторую декаду апреля 2021 года. Выпускники, которые не будут выступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать экзамены по русскому языку и математике.
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