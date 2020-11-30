Рособрнадзор не планирует сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", – заявили в пресс-службе.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Он подчеркнул, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору. Глава Рособрнадзора отметил, что консультации по этим вопросам проводятся совместно с Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом не обсуждается. Руководитель Рособрнадзора отмечал, что сроки и формат проведения экзамена объявят до конца этого года.

