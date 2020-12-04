Более 200 семей переедут в новые квартиры по программе реновации в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расселение по программе реновации началось в районе Северное Измайлово. В новые квартиры переедут более 200 семей, как сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Жители трех пятиэтажек на 11-й Парковой улице (дом 57, корпуса 3 и 4), а также Щелковском шоссе (дом 60) получили предложения нового жилья в новостройке на улице Константина Федина (дом 13). Сюда запланирован переезд 216 семей", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам специалиста, процедуру расселения разделят на три этапа ради профилактики распространения коронавирусной инфекции. Смотровые ордера семьям выдадут на 4, 7 и 9 декабря.

Левкин напомнил, что в Северном Измайлове в программу реновации включено 179 домов. Они рассчитаны на проживание 36 тысяч человек. В районе сформировано 16 стартовых площадок для строительства новых зданий.

Ранее стало известно, что в районе Коптево планируют построить 15 объектов социнфраструктуры по программе реновации. Речь идет о новых школах и детских садах, а также о спортивных сооружениях.

