Москвичей предупредили о предпраздничных заторах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В преддверии 8 марта, в пятницу и субботу, в столице ожидаются заторы до девяти баллов. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем телеграм-канале.
"4 и 5 марта на дорогах Москвы ждем до 8–9 баллов. Это типичная загруженность перед праздниками. Сложнее всего будет в центре – рядом с кафе, ресторанами, ТЦ, цветочными рынками, еще на ТТК и МКАД", – говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее загруженными будут дороги в районе Рижского рынка, Измайловского совхоза, Даниловского рынка, совхоза имени Ленина, а также площади Киевского вокзала, Выхинского рынка и ботанического сада МГУ.
Как отмечают в Дептрансе, 5 марта час пик в столице начнется с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня, при этом 8 марта трафик в городе будет относительно свободным, заторы могут возникнуть в районе отдельных торговых центров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что 7 и 8 марта парковки в столице будут бесплатными. Это касается в том числе зон, где действуют повышенные тарифы.
Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта
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