Работа приемных МАДИ и центров "Московский транспорт" изменится в связи с 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа приемных МАДИ и сервисных центров "Московский транспорт" изменится в праздники. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

В Международный женский день, чтобы получить разрешение на возврат эвакуированной машины, нужно будет обратиться на специальные стоянки "Московского паркинга" по адресу проезд Энтузиастов, владение 3, проезд Одоевского, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7А. Пункты МАДИ работают по данным адресам круглосуточно.

В праздник сервисные центры "Московский транспорт" будут закрыты. Кроме того, с 6 по 8 марта приемная МАДИ также не будет работать. Однако 5 марта можно будет обратиться в отделение, расположенное на улице Большой Почтовой, доме 7, строении 1, до 16:00.

"Напоминаем, что можно круглосуточно позвонить по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного), чтобы узнать о местонахождении своего автомобиля", – отметили в Дептрансе.

Ранее об изменении графика работы в связи с Международным женским днем заявили почтовые отделения в регионах России.

Отмечается, что в воскресенье, 6 марта, почтовые отделения будут работать по специальному графику в понедельник, 7 марта, – по субботнему режиму работы, а 8 марта станет выходным днем для всех отделений, за исключением круглосуточных.