Поликлиники Москвы изменят режим работы с 6 по 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В связи с празднованием Международного женского дня с 6 по 8 марта медицинские организации перейдут на особый график работы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Взрослые поликлиники будут открыты 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, а 7 марта – с 09:00 до 18:00. Отделения ОРВИ будут ежедневно работать с 08:00 до 20:00. Медпомощь на дому врачи будут оказывать в такое же время. Помощь пациентам с COVID-19 будут оказывать в прежнем режиме.

Травмпункты будут работать по графику медорганизации либо круглосуточно, кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики также будут открыты в часы работы медицинской организации, а амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины – в обычном режиме. Детям медпомощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы будут приниматься до 14:30.

Врачи в поликлиниках будут принимать 7 марта с 09:00 до 15:00. Пациентам с симптомами ОРВИ в поликлиниках продолжат оказывать помощь с 08:00 до 20:00, кабинеты ПЦР-диагностики будут открыты с 09:00 до 15:00, а отделения травматологии – с 08:00 до 22:00.

Выездные бригады по вакцинации и пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах будут работать все праздничные дни с 10:00 до 18:00. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках для взрослых будут работать 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, а 7 марта – с 09:00 до 18:00, для детей – ежедневно с 09:00 до 15:00.

Дежурные аптечные пункты при поликлиниках 6 и 8 марта будут открыты с 09:00 до 16:00, а 7 марта – с 09:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что почтовые отделения в регионах России будут работать по измененному графику в связи с Международным женским днем. 5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме.

В воскресенье, 6 марта, почтовые отделения будут работать по специальному графику в понедельник, 7 марта, – по субботнему режиму работы, а 8 марта станет выходным днем для всех отделений, за исключением круглосуточных.