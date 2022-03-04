Отделения "Почты России" изменят график работы в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почтовые отделения в регионах России будут работать по измененному графику в связи с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".
"5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме", – говорится в релизе.
Отмечается, что в воскресенье, 6 марта, почтовые отделения будут работать по специальному графику в понедельник, 7 марта, – по субботнему режиму работы, а праздничный день, 8 марта, станет выходным днем для всех отделений, за исключением круглосуточных.
Ранее сообщалось, что 8 марта все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для посетителей подготовили бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.
Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.
В Москве к 8 Марта вырастили более 3 млн цветов
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