Отделения "Почты России" изменят график работы в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почтовые отделения в регионах России будут работать по измененному графику в связи с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

"5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме", – говорится в релизе.

Отмечается, что в воскресенье, 6 марта, почтовые отделения будут работать по специальному графику в понедельник, 7 марта, – по субботнему режиму работы, а праздничный день, 8 марта, станет выходным днем для всех отделений, за исключением круглосуточных.

Ранее сообщалось, что 8 марта все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для посетителей подготовили бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.

Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.