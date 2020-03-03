Более 67 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошлый месяц более 67 тысяч человек прошли диагностику самых известных онкологических заболеваний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бесплатный онкоскрининг организовали в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Получить диагностику на предмет онкологических заболеваний можно было в 50 поликлиниках и 16 филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии.
"Участие в акции приняли более 67 тысяч человек – это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Около 1,5 тысячи человек с подозрениями на злокачественное новообразование уже направлены на дополнительные обследования и консультации. Такие значимые мероприятия помогают нам обнаружить рак на начальной стадии, а это, в свою очередь, увеличивает шансы успешного лечения", – подчеркнула Ракова.
Всего врачи осуществили 114 тысяч диагностических мероприятий. Наиболее популярными направлениями стали обследование молочной железы, шейки матки и легких. Кроме того, высоко востребованы были колопроктологический анализ на скрытую кровь и исследование родинок и пигментных образований.
Бесплатную диагностику проводили 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. Получить результаты исследования прошедшие обследование могли через неделю после посещения клиники.
В прошлом году в рамках аналогичной акции услугами бесплатной диагностики воспользовались 18 тысяч человек.
Ранее жителям Москвы разрешили обращаться по полису ОМС в две частные клиники на предмет онкологических заболеваний, а именно в АО "Медицина" и Европейский медицинский центр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: