Более 67 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошлый месяц более 67 тысяч человек прошли диагностику самых известных онкологических заболеваний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатный онкоскрининг организовали в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Получить диагностику на предмет онкологических заболеваний можно было в 50 поликлиниках и 16 филиалах Московского центра дерматовенерологии и косметологии.

"Участие в акции приняли более 67 тысяч человек – это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Около 1,5 тысячи человек с подозрениями на злокачественное новообразование уже направлены на дополнительные обследования и консультации. Такие значимые мероприятия помогают нам обнаружить рак на начальной стадии, а это, в свою очередь, увеличивает шансы успешного лечения", – подчеркнула Ракова.

Всего врачи осуществили 114 тысяч диагностических мероприятий. Наиболее популярными направлениями стали обследование молочной железы, шейки матки и легких. Кроме того, высоко востребованы были колопроктологический анализ на скрытую кровь и исследование родинок и пигментных образований.

Бесплатную диагностику проводили 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. Получить результаты исследования прошедшие обследование могли через неделю после посещения клиники.

В прошлом году в рамках аналогичной акции услугами бесплатной диагностики воспользовались 18 тысяч человек.

Ранее жителям Москвы разрешили обращаться по полису ОМС в две частные клиники на предмет онкологических заболеваний, а именно в АО "Медицина" и Европейский медицинский центр.