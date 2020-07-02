Дом по программе реновации в Кунцеве готовят к вводу в эксплуатацию

16:59
Фото: stroi.mos.ru
Дом в Кунцеве, строящийся по программе реновации, могут ввести в эксплуатацию в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание находится на Молодогвардейской улице. Односекционный 11-этажный монолитный дом строят по индивидуальному проекту. В нем будет 69 квартир: 22 однокомнатные, 32 двухкомнатные, 15 трехкомнатных.
Как рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, там закончены монолитные и черновые отделочные работы. Сейчас идут устройство навесных вентилируемых фасадов и монтаж внутренних инженерных систем, уточнил он.
Первый этаж будет нежилым, там можно будет оборудовать магазины и разместить центр информирования по расселению. В вестибюле жилой части сделают колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков.
В новостройке установят системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию. Придомовую территорию благоустроят. Там появятся пешеходные дорожки, газон, цветники, кустарники.
Жителям будут доступна подземная одноэтажная парковка и машино-места на открытой плоскостной стоянке. На ней оборудуют парковку для маломобильных жильцов.
В июне стало известно, что в Москве по программе реновации расселяют 134 пятиэтажки. В Академическом районе до конца года планируют ввести в эксплуатацию двухсекционный жилой дом на 131 квартиру. В Головинском районе новое жилище получат жители 137 жилых домов, свыше 500 человек – в Дмитровском городском округе.
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