Дом по программе реновации в Кунцеве готовят к вводу в эксплуатацию

Фото: stroi.mos.ru

Дом в Кунцеве, строящийся по программе реновации, могут ввести в эксплуатацию в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится на Молодогвардейской улице. Односекционный 11-этажный монолитный дом строят по индивидуальному проекту. В нем будет 69 квартир: 22 однокомнатные, 32 двухкомнатные, 15 трехкомнатных.

Как рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, там закончены монолитные и черновые отделочные работы. Сейчас идут устройство навесных вентилируемых фасадов и монтаж внутренних инженерных систем, уточнил он.

Первый этаж будет нежилым, там можно будет оборудовать магазины и разместить центр информирования по расселению. В вестибюле жилой части сделают колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков.

В новостройке установят системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию. Придомовую территорию благоустроят. Там появятся пешеходные дорожки, газон, цветники, кустарники.

Жителям будут доступна подземная одноэтажная парковка и машино-места на открытой плоскостной стоянке. На ней оборудуют парковку для маломобильных жильцов.

В июне стало известно, что в Москве по программе реновации расселяют 134 пятиэтажки. В Академическом районе до конца года планируют ввести в эксплуатацию двухсекционный жилой дом на 131 квартиру. В Головинском районе новое жилище получат жители 137 жилых домов, свыше 500 человек – в Дмитровском городском округе.