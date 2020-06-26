Дом по программе реновации в Головинском районе готовят ввести в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строящийся в столичном районе Головинском жилой дом введут в эксплуатацию в этом году. Туда переедут участники программы реновации, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Строительные работы ведутся по адресу улица Авангардная, владение 10а. Известно, что окончены монолитные работы и монтаж фасадов.
"В районе Головинском новые квартиры получат жители 137 жилых домов, для начала переселения подобрано 16 стартовых площадок. Дальнейшая концепция развития района предполагает строительство шести школ, пяти детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и поликлиники", – рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
Кроме того, в этой новостройке уже начали черновую отделку внутренних помещений.
"В стадии строительства в САО находится 21 жилой дом для переселения по программе реновации. Жилая площадь домов составляет 245 тысяч квадратных метров", – добавил Загрутдинов.
В здании на Авангардной улице будет 171 квартира, общая площадь жилья составит 9884,6 квадратного метра. Так, первый этаж станет нежилым, здесь будут объекты культурного, коммерческого и социального назначения.
При этом в отделке квартир и мест общего пользования используют качественные материалы в соответствии с установленным стандартом.
В вестибюле жилой части сделают комнату дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
Сейчас на территории Северного административного округа 15 жилых домов находится в стадии проектирования. Все работы осуществляются в строгом соответствии с санитарными и организационными требованиями по нераспространению коронавирусной инфекции.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее включили 5174 дома.
Ранее говорилось, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Перове. Внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование уже установлены. Грузоподъемность лифтов составит 630 и 1000 килограммов.
"Это наш город": москвичи выберут лучшие реализованные строительные проекты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: