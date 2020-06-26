Дом по программе реновации в Головинском районе готовят ввести в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строящийся в столичном районе Головинском жилой дом введут в эксплуатацию в этом году. Туда переедут участники программы реновации, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Строительные работы ведутся по адресу улица Авангардная, владение 10а. Известно, что окончены монолитные работы и монтаж фасадов.

"В районе Головинском новые квартиры получат жители 137 жилых домов, для начала переселения подобрано 16 стартовых площадок. Дальнейшая концепция развития района предполагает строительство шести школ, пяти детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и поликлиники", – рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в этой новостройке уже начали черновую отделку внутренних помещений.

"В стадии строительства в САО находится 21 жилой дом для переселения по программе реновации. Жилая площадь домов составляет 245 тысяч квадратных метров", – добавил Загрутдинов.

В здании на Авангардной улице будет 171 квартира, общая площадь жилья составит 9884,6 квадратного метра. Так, первый этаж станет нежилым, здесь будут объекты культурного, коммерческого и социального назначения.

При этом в отделке квартир и мест общего пользования используют качественные материалы в соответствии с установленным стандартом.

В вестибюле жилой части сделают комнату дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Сейчас на территории Северного административного округа 15 жилых домов находится в стадии проектирования. Все работы осуществляются в строгом соответствии с санитарными и организационными требованиями по нераспространению коронавирусной инфекции.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее включили 5174 дома.

Ранее говорилось, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Перове. Внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование уже установлены. Грузоподъемность лифтов составит 630 и 1000 килограммов.