Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Перове

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что новый дом в районе Перово, построенный по программе реновации, готовят к сдаче в эксплуатацию.
По словам специалиста, в ВАО новые квартиры получат жители 1061 дома. Что касается именно Перово, то здесь реновация затронет 196 домов, утверждено 14 стартовых площадок.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой квартир и благоустройством территории. Возле жилого корпуса появятся деревья и кустарники, газоны и цветники, а также площадки для спорта и отдыха.
Дом строится по адресу: Зеленый проспект, владение 27а. Здание рассчитано на 144 квартиры, из которых 4 адаптированы для нужд маломобильных жильцов.
На первом этаже строения разместят социальные, коммерческие и культурные объекты.
Внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование уже установлены. Грузоподъемность лифтов составит 630 и 1000 килограммов. Кроме того, в жилом доме появятся противопожарная и охранная системы, а также видеонаблюдение.
Помещения будут адаптированы для людей с ограничениями здоровья – это значит, что в местах общего пользования разместят визуальные и тактильные средства информации.
Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.
В департаменте строительства Москвы ранее сообщили, что в столице в рамках программы реновации жилого фонда до конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 домов. Всего с момента старта программы был сдан 51 дом.
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