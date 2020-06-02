Частные медцентры временно освободят от платежей по аренде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы расширило список отраслей бизнеса, представители которых могут быть временно освобождены от арендных платежей за городскую землю и недвижимость, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На данный вид поддержки теперь могут претендовать более 1,3 тысячи московских частных медицинских центров, клиник и стоматологий, которые были вынуждены временно прекратить свою работу из-за введенных в городе ограничений.
"Теперь арендные каникулы на четыре месяца, с марта по июнь включительно, смогут оформить еще 1 320 индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что представители этого бизнеса в среднем смогут сэкономить порядка 677,3 миллиона рублей на аренде. Ефимов подчеркнул, что город старается всеми силами помочь пострадавшим от коронавируса отраслям, чтобы они могли сохранить свое дело.
Ранее от арендных платежей за городскую недвижимость уже были освобождены более 11 тысяч компаний. Это предприятия из сферы культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.
Для оформления услуги по отмене платежей за аренду необходимо подать в департамент городского имущества документы о приостановке работы и фотографии, подтверждающие вид деятельности. Рассмотрят как бумажные, так и электронные обращения. Заявку можно подать до 31 декабря.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.
Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.
На сегодняшний день система мер поддержки столичных компаний и жителей города включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.
Правительство города утвердило три пакета мер поддержки
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