Депутат МГД рассказал о создании в Зеленограде завода по производству вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 400 рабочих мест планируется создать в особой экономической зоне "Технополис Москва", где появится завод "Р-Фарм" по производству вакцины от коронавируса. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат МГД Андрей Титов.

"Новая площадка завода "Р-Фарм" занимает площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит создать дополнительно около 400 новых рабочих мест. В короткие сроки возведен каркас здания, подведены коммуникации, построена газовая котельная и охлаждающие системы", – поделился парламентарий.

Титов добавил, что в январе там начнется производство вакцины от COVID-19. "Комплекс "Р-Фарм" станет одной из основных площадок по производству российской вакцины против коронавируса", – уточнил депутат Мосгордумы.

По словам Титова, запуск в массовое производство новой вакцины является задачей государственной важности. Он добавил, что от того, как скоро появится возможность привиться от вируса, зависят условия возврата к нормальному ритму жизни.

Депутат также отметил, что на территории Зеленограда получилось создать инфраструктуру для оперативного запуска новых предприятий.

В России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев. За весь период по России умерли 40 464 человека.

Ранее BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19. 9 ноября компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний.