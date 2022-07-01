Салют в честь десятилетия ТиНАО. Прямой эфир

В селе Красная Пахра проходит праздничный салют в честь десятилетия ТиНАО.

1 июля 2012 года к столице были присоединены территории площадью 148 тысяч гектаров. В результате чего Москва увеличилась в 2,5 раза и поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира.

На присоединенных территориях были созданы административные округа – Троицкий и Новомосковский. В их состав вошли 19 поселений, а также Троицк и Щербинка.

За десять лет в ТиНАО были построены восемь станций метро, новые дороги и жилые комплексы с высоко развитой инфраструктурой, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и клинический центр инфекционных болезней "Вороновское".

Праздничные концерты по случаю юбилея будут проходить на Манежной площади до 10 июля. Зрителей ждут выступления известных артистов и коллективов из ТиНАО.