Эксперт прокомментировал повышение платы за ЖКХ в Москве в 2020 году

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В Москве во втором полугодии 2020 года тарифы ЖКХ в среднем увеличатся не более чем на пять процентов. Такие индексы изменения стоимости коммунальных услуг утвердило правительство РФ.
Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин рассказал Москве 24, что на жителей столицы этот рост платежей существенно не скажется.
По его словам, основное изменение тарифов включает в себя размер предполагаемой инфляции в будущем году.
"Тут также важен и учет потребления коммунальных услуг. Например, если объемы потребления воды падают, скажем, на два процента, то получается, что для содержания инфраструктуры надо эти два процента прибавить к тарифу, потому что инфраструктура осталась той же самой и расходы на ее содержание остались теми же, независимо от того, сколько потребляют люди", – добавил эксперт.
29 октября правительство РФ утвердило индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Согласно документу, средний размер платы за ЖКХ в столице во втором полугодии вырастет не более чем на пять процентов, в Подмосковье – на 4,1 процента. В Санкт-Петербурге стоимость коммунальных услуг вырастет не более чем на 3,8 процента. Отмечается, что в первой половине будущего года плата индексироваться не будет.
Последний раз размер тарифов в Москве меняли в начале июля этого года – в среднем они повысились на четыре процента.
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