Эксперты оценили введение единого платежного документа по ЖКУ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Единый платежный документ за коммунальные услуги – очень правильное и удобное для людей решение. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина.

"У нас задолженность сразу уменьшится за ЖКУ. А тем, кто будет все это контролировать, станет проще осуществлять этот контроль. Это единая платежка, все в одном документе. Так можно совершенно точно понимать, какую сумму ты должен, на нее и рассчитывай", – пояснила эксперт.





Вера Москвина исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Эта мера приведет к порядку. И гражданам будет удобно, и всем участникам жилищно-коммунального сектора тоже, всем до единого.

В свою очередь, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин раскритиковал соответствующий проект закона. По его мнению, единая платежка не улучшит платежную дисциплину россиян.

"Постановка проблемы такая: у людей якобы есть неясности с платежками по ЖКХ – это откуда вытекает? У россиян нет проблемы с пониманием, за что они платят. У них есть проблема с тем, что тарифы за ЖКХ растут каждый год", – полагает специалист.





Константин Крохин специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Поэтому введение какой-то единой централизованной квитанции – это, на мой взгляд, пыль в глаза.

Ранее стало известно, что правительство поддержит законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по ЖКУ при его доработке.

Проект закона внесли в июне 2019 года депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Благодаря нововведению россиянам должно стать проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин сможет проследить рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги за ЖКУ, полагают эксперты.

В ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Сейчас в некоторых регионах приходит несколько платежек за ЖКУ – по разным видам услуг. Из-за этого случаются ошибки в начислениях, а долги растут.

Юрист национальной юридической службы "Амулекс" Василий Ярошенко отметил, что понятийный аппарат нуждается в четких и однозначных формулировках. Кроме того, пока неясно, как авторы инициативы предлагают поступить с обычными платежками.

Правительство критикует модель "расчетного центра" в законопроекте. По замыслу эти структуры должны централизованно выставлять ЕПД в регионах. Предложенная модель ограничивает выбор поставщиков и УК. Это вызывает опасения монопольного роста тарифов, объяснил экономист, финансовый директор компании VR_Bank Роман Ромашевский.

Ярошенко считает, что, чтобы избежать этого, нужно согласовывать деятельность таких расчетных центров с территориальными антимонопольными управлениями. Центры не должны брать за свою работу больше двух процентов от суммы платежек, иначе это грозит повышением тарифов, обратил внимание юрист.