Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:24

В ЦБ назвали востребованные способы вывода денег за границу

экономика общество финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России назвал сделки с услугами наиболее востребованным способом вывода денег за рубеж. Эксперты также отметили, что в целом объем подобных операций сократился до 66 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

"Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж уменьшились на 10 процентов, до 66 миллиардов рублей. Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами", – указали в Центробанке.

Представители регулятора отметили, что деньги выводятся через международные перевозки грузов, приобретение прав на продукты IT-сферы и интеллектуальной собственности, а также за счет авансовых платежей за импорт товаров.

Центробанк уточнил, что теневые финансовые услуги наиболее востребованы в строительном секторе, секторе услуг и торговле – 37, 25 и 24 процента соответственно.

Эксперты также выяснили, что в структуре сомнительных операций с наличными денежными средствами снизилось число транзакций с наличными. Речь идет об уменьшении в 1,9 раза.

Аналогичная тенденция сохраняется вне банковского сектора. Об этом свидетельствует трехкратное сокращение транзитных операций повышенного риска.

25 марта президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам рассказал о намерении ввести налог размером в 13 процентов от процентов с вкладов в миллион рублей и более и в 15 процентов – на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика