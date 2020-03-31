В ЦБ назвали востребованные способы вывода денег за границу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России назвал сделки с услугами наиболее востребованным способом вывода денег за рубеж. Эксперты также отметили, что в целом объем подобных операций сократился до 66 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
"Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж уменьшились на 10 процентов, до 66 миллиардов рублей. Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами", – указали в Центробанке.
Представители регулятора отметили, что деньги выводятся через международные перевозки грузов, приобретение прав на продукты IT-сферы и интеллектуальной собственности, а также за счет авансовых платежей за импорт товаров.
Центробанк уточнил, что теневые финансовые услуги наиболее востребованы в строительном секторе, секторе услуг и торговле – 37, 25 и 24 процента соответственно.
Эксперты также выяснили, что в структуре сомнительных операций с наличными денежными средствами снизилось число транзакций с наличными. Речь идет об уменьшении в 1,9 раза.
Аналогичная тенденция сохраняется вне банковского сектора. Об этом свидетельствует трехкратное сокращение транзитных операций повышенного риска.
25 марта президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам рассказал о намерении ввести налог размером в 13 процентов от процентов с вкладов в миллион рублей и более и в 15 процентов – на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.
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