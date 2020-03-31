Зарплатные счета граждан в банках не подпадут под налоги на проценты

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Проценты с зарплатных счетов граждан не будут облагаться налогом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Он пояснил, что текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, вообще исключаются из расчета налогов, передает ТАСС.

31 марта Госдума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам свыше миллиона рублей.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что налогом облагаются не вклады, а проценты, начисляемые на эти вклады. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 миллион рублей.

Он добавил, что эта мера вводится по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году, следовательно, выплаты как таковые могут начаться только в 2022 году.

25 марта Владимир Путин в телеобращении заявил о планах ввести 13-процентный налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Кроме того, появится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

В Госдуме позже уточнили, что налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставкой 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, превышающая проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке ЦБ. При текущей ключевой ставке Банка России в 6% не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. Также налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1%, а также эскроу-счета.