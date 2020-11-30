Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты поднялся на 48 копеек, составив 91,21 рубля. Курс доллара вырос на 40 копеек – до 76,25 рубля. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,87% – до 47,35 доллара за баррель.

Ранее финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предположил, что в ближайшее время доллар будет снижаться в связи с негативным отношением инвесторов. По его мнению, самой крепкой валютой в мире считается швейцарский франк.

Финансист подчеркнул, что обмен валюты стоит осуществлять через валютную секцию биржи. При этом обменные пункты не нужно использовать, поскольку при этом придется заплатить 5–10% комиссии, заявил эксперт.

Финансовый аналитик Виталий Калугин отмечал, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%. Негативная динамика для американской валюты возможна, по мнению эксперта, если Джо Байден организует социалистическую революцию.