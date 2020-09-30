Вино в России может подорожать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Винные акцизы повысят с 2020 года. Федеральный закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за 1 литр, в 2021-м году – 32 рубля, в 2022-м – 33. Акциз на шампанское в 2020 году достигнет 40 рублей за литр, в последующие два года – 41 и 43 рубля соответственно.

К подакцизным товарам относятся виноматериалы, виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Акциз на виноград в 2020 году – 30 рублей за 1 тонну, в 2021-м – 31 рубль, в 2022-м – 32. Налог на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло установят на отметке 31 рубль за литр в 2020 году, 32 рубля – в 2021-м, 33 – в 2022-м.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина. Прежде всего эксперты посоветовали обращать внимание на год урожая. Выпивать вина призвали в течение первого года с момента производства.

Недорогое белое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Подавать их лучше при температуре от 8 до 12 градусов.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский подчеркнул, что стоимость не является показателем качества напитка. Советами по выбору вина поделился также президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.