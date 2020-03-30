Курс доллара превысил 80 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличивался на 2,6% и достигал 80,85 рубля, а курс европейской валюты достигал отметки 88,79 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 утра по московскому времени.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,7% и находилась на отметке в 23,25 доллара за баррель. При этом в минимальной точке снижения цена нефти Brent достигала 23,03 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры ранее предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель. Такая стоимость может сохраняться как несколько недель, так и до конца года, полагают трейдеры.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.

