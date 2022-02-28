Депутат Госдумы объяснила свои слова о запрете "Макдоналдса" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Мария Бутина призвала отказаться от "Макдоналдса" в России, поскольку крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания является символом Запада, сообщает News.ru.
Депутат предлагает владельцам кафе просто сменить бренд. По ее мнению, это поможет сохранить рабочие места и одновременно не даст стране, которая посягает на суверенитет РФ, наживаться на россиянах.
"Я прекрасно понимаю, что "Макдоналдс" – это франшиза и владеют ею, как правило, наши предприниматели. Поэтому это мой призыв к ним – сменить бренд, сохранить рабочие места, но не торговать под символикой страны, которая сегодня делает все возможное, чтобы подорвать нашу экономику, моральный дух, вмешивается во внутреннюю политику РФ, посягает на наш суверенитет и вдобавок всеми средствами накачивает Украину оружием, когда мы проводим спецоперацию по демилитаризации государства и возвращению его в нормальное русло", – заключила парламентарий.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
Мосбиржа изменит время проведения торгов иностранными акциями с 28 февраля
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