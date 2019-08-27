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Москва 24

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27 августа, 20:55

Курс евро вырос до 74 рублей

экономика финансы

27 августа, 20:55

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро вечером 27 августа поднялся на 0,96% и составил 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс американской валюты также вырос. Во вторник доллар подорожал на 0,94% и достиг 66,69 рубля.

По данным Мосбиржи, впервые с 1 апреля курс евро перешагнул отметку в 74 рубля 15 августа.

А 19 августа курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей. По словам экспертов, российская валюта снижается на фоне дешевеющей нефти и торговой войны США с Китаем. Свою роль в усилении доллара сыграла и девальвация национальной валюты Аргентины, из-за которой инвесторы выводят средства с развивающихся рынков.

Ранее экономисты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению эксперта Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок, в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Экономист отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.

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экономика финансы

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