Курс доллара впервые за полгода поднялся выше 67 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс американской валюты впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

С начала дня доллар поднялся на 1,04 процента и достиг 67,02 рубля.

Евро подорожал на один процент – до 74,36 рубля.

Российская валюта снижается на фоне дешевеющей нефти и торговой войны США с Китаем. Свою роль в усилении доллара сыграла девальвация национальной валюты Аргентины, из-за которой инвесторы выводят средства с развивающихся рынков.

Ранее эксперты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению экономиста Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Эксперт отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.