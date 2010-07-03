Евро превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро перешагнул отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 13:14 европейская валюта поднялась на 0,6% и достигла уровня в 74,003 рубля. Курс доллара поднялся на 0,53%, до 66,37 рубля. Доллар и евро укрепляются к рублю на фоне снижения цены на нефть.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,23% до 58,18 доллара за баррель.

Индекс РТС опустился на 0,96% до отметки 1247,64 пункта. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1250 пунктов 16 мая текущего года. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38%, до 2627,15 пункта.

Ранее Сбербанк со ссылкой на собственное исследование сообщил, что россияне считают "справедливой" зарплатой – 66 тысяч рублей. "Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", – говорится в сообщении.