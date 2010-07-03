Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:13 мск поднялся на 1,66% и достиг 66,01 рубля, передает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года.

Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 4,26% и достигла 58,69 доллара за баррель.

Ранее эксперты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению экономиста Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Эксперт отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.