Курс евро на Мосбирже вырос до 69 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс курс евро расчетами завтра на 12:26 вырос на 48 копеек, составив 68,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар поднялся на 51 копейку – до 62,58 рубля.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, поскольку это одна из наиболее стабильных валют. Греф также признался, что большая часть его сбережений сделана в рублях, однако часть накоплений – в долларах и евро.

Ранее экономист рассказал о своем прогнозе курса рубля, который может составить 200 рублей за доллар. Однако позднее эксперт объяснил свое заявление как риторический пример, а не настоящий прогноз.

Он также добавил, что журналисты исказили его слова. Смысл фразы заключался в том, чтобы на "абсолютно риторическом примере" продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на активность инвесторов.

