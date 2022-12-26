Россия планирует расширить портовые мощности для поставок энергоресурсов по морю – Новак

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Россия намерена за три года расширить портовые мощности для того, чтобы иметь возможность поставки энергоресурсов по морю, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас у нас имеются свободные портовые мощности на перевалку 35–40 миллионов тонн грузов, идет работа по их расширению", – сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, к 2025 году Россия планирует увеличить экспорт нефти до 260 миллионов тонн, в том числе в АТР, а поставки трубопроводного газа в восточном направлении – до 48 миллиардов кубометров, добавил Новак.

Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим энергетическим игроком и занимает 20% мирового экспорта газа и более 20% нефти, а также является третьей в мире по поставкам угля. По словам вице-премьера РФ, мир не сможет существовать без российских энергоресурсов, их невозможно заместить или отрезать от рынка.

Ранее Новак сообщил, что рынок Евросоюза остается открытым для российского СПГ. Он указал, что за 11 месяцев текущего года поставки выросли до 19,4 миллиарда кубометров.

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