Новак заявил, что рынок ЕС остается открытым для российского СПГ

Фото: kremlin.ru

Рынок Евросоюза остается открытым для российского СПГ, за 11 месяцев текущего года поставки выросли до 19,4 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в Европе сохраняется дефицит газа, поэтому РФ готова возобновить поставки по газопроводу Ямал – Европа, который был остановлен по политическим мотивам. Кроме того, указал он, Россия ведет переговоры об увеличении поставок через Турцию после создания в этой стране хаба.

Новак отметил, что заявки от европейских потребителей по увеличению поставок газа идут постоянно, поэтому можно с уверенностью говорить, что спрос на газ из РФ есть.

"Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернулась масштабная кампания, которая завершилась диверсионными актами против "Северных потоков", – сказал вице-премьер РФ в интервью ТАСС.

Ранее Новак не исключил, что некоторые европейские страны могут попросить сделать для них исключение в рамках введенных ограничений на поставки российской нефти.

Газопровод Ямал – Европа проходит через территории нескольких государств: РФ, Белоруссии, Польши и ФРГ. Подземная магистраль имеет протяженность более двух тысяч километров, через данный газопровод можно качать до 33 миллиардов кубометров газа в год.



Отремонтировать поврежденные "Северные потоки" возможно – Новак

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