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Объемы поставок газа из ФРГ в Польшу по газопроводу Ямал – Европа упали до нуля с 08:00 до 09:00 по московскому времени, сообщает Reuters.

Согласно данным на сайте германского газотранспортного оператора Gascade, речь идет о поставках в восточном направлении через газоизмерительную станцию "Мальнов" на границе Германии и Польши.

В ноябре министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда решил изъять долю российской энергетической компании "Газпром" в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol GAZ.

Ямал – Европа был одним из основных маршрутов "Газпрома" для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод проходит через территории нескольких государств: РФ, Белоруссии, Польши и ФРГ. Ямал – Европа имеет протяженность более двух тысяч километров, через него можно качать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

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