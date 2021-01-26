В ГД оценили идею освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею освободить граждан, впервые регистрирующих юрлицо или ИП, от уплаты госпошлины. Об этом сообщает RT.
По его словам, необходимо продолжать ту политику, которую реализует российское правительство и Минпромторг.
"Тогда мы увидим, что малый бизнес и индивидуальное предпринимательство начнут вновь активно регистрироваться, развиваться, превращаться в средние предприятия, в крупные", – сказал Гутенев.
Также парламентарий подчеркнул, что инициатива в очередной раз подчеркивает, что проблема МСП, а также ИП всегда была и будет в фокусе депутатов нижней палаты парламента.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением освободить от уплаты государственной пошлины граждан, которые впервые регистрируют юрлицо или ИП. По словам Сухарева, повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходимо для устойчивого развития экономики.
В настоящее время размеры пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП.
Власти Москвы ранее предложили снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Такая мера позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный для них период. В ресторанном бизнесе сейчас наблюдается нестабильная ситуация с посетителями.
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