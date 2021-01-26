В ГД предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, сообщает RT.
Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. В нем Сухарев отмечает, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходимо для устойчивого развития экономики.
По его мнению, для достижения этой цели нужно не только создать льготные налоговые и кредитные условия для бизнеса, но и упростить процедуру регистрации новых предприятий.
В настоящее время размеры пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Не платить эти пошлины могут только лица, которые подали документы для регистрации в электронном виде и имеют личную усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Такая мера позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный для них период. В ресторанном бизнесе сейчас наблюдается нестабильная ситуация с посетителями.
Ресторанный бизнес включен в перечень наиболее пострадавших отраслей от коронавирусной инфекции. Всего правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей.
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