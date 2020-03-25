Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара по отношению к национальной валюте РФ опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, как передает ТАСС.
Данное значение зафиксировано впервые с 18 марта 2020 года.
По имеющимся котировкам на 12:13 по московскому времени, стоимость американской валюты снизилась на 1,68 процента к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 76,9 рубля. Евро снижается на 1 процент – до 83,6 рубля.
Утром 24 марта за американскую валюту на Московской бирже давали 78,65 рубля. Данные свидетельствовали о том, что доллар опустился на 1,2 процента к уровню закрытия предыдущих торгов.
Официальный курс евро накануне снизился до 85,43 рубля. В то же время стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,69 рубля, составив 81,81 рубля.
Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике
В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.
С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта.
На сколько может подешеветь нефть
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