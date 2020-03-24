Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился до 78,65 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар опустился на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился на 0,36%, составив 85,14 рубля.

Цена нефти марки Brent выросла до 28 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,44%, достигнув 28,23 доллара за баррель. Цена нефти WTI поднялась на 5% – до 24,61 доллара за баррель.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в этом виноваты страны Персидского залива. Он подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором снижения цен на нефть, отметив, что это была идея "исключительно арабских партнеров".

С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. В дальнейшем возможны корректировки.