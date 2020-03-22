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Экономика

10:12

Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на арабских партнеров

экономика

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

В обрушении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия-1".

Белоусов подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором снижения цен на нефть, отметив, что эта идея была "исключительно арабских партнеров".

По его словам, даже те российские нефтяные компании, которые "были заинтересованы в рынках", выступали за продление сделки ОПЕК+.

"Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому", – заключил Белоусов.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота".

В Центробанке пообещали продолжить анализ ситуации и применить при необходимости дополнительные меры по защите рынка от внешнего негативного влияния. Вместе с этим в Москве создадут Оперативный штаб по экономическим вопросам.

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