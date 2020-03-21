США обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

10:52
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госдепартамент США заявил, что Москва якобы совершает враждебные действия в сфере энергетики. Заявление сделал на брифинге представитель Госдепа высокого ранга, но комментировать возможное введение санкций против России из-за ситуации с нефтью отказался.
"Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять", – утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Спикер отказался уточнить, вел ли Госдеп переговоры с российской стороной по нефти, передает ТАСС.
"Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их", – добавил дипломат.
В марте рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро. Это произошло из-за обрушения нефтяных котировок на фоне срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота". Так, нефть марки Brent утром 10 марта продавалась по цене 32,28 долларов за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке 28,33 доллара.
В Центробанке пообещали продолжить анализ ситуации и применить при необходимости дополнительные меры по защите рынка от внешнего негативного влияния. Вместе с этим в Москве создадут Оперативный штаб по экономическим вопросам.
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