Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

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Ситуация с распространением коронавируса негативно сказывается на всех ведущих экономиках мира, заявил Владимир Путин.

Это касается и России, отметил он. Правительство оперативно занимается решением этих проблем, сказал президент. Он добавил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин также ежедневно докладывает ему о шагах, предпринимаемых кабмином.

"Давайте пообсуждаем и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразным использовать в складывающейся сегодня обстановке", – предложил глава государства, передает "Интерфакс".

11 марта лидер страны на встрече с инвесторами выразил уверенность в том, что Россия спокойно пройдет турбулентный период в экономике. Президент прокомментировал рост цен на бензин. По его словам, стоимость летнего и зимнего дизельного топлива выросла незначительно, в то же время цена на другие виды бензина сильно повысилась.

Путин сообщил, что Россия компенсировала все убытки от санкций. Он уточнил, что РФ потеряла порядка 50 миллиардов долларов, но столько же было заработано. Российский лидер признал, что это немалые потери, однако введение ограничений против РФ заставило страну "включить мозги".