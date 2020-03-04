Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами населения РФ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Стагнация в реальных доходах населения России прежде всего связана с резким падением цен на энергоносители, заявил Владимир Путин.
"Пока все у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть?" – сказал российский лидер в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Президент добавил, что после этого Россия стала ориентироваться на нацпроекты с целью изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе.
На вопрос о том, кто несет персональную ответственность за снижение доходов населения, Путин ответил, что большее влияние оказало падение цен на нефть на мировом рынке.
Также президент подчеркнул, что Россия уходит от нефтезависимости, доля ненефтегазовых доходов страны растет.
"Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев... Представляете, дело в чем. Если маленькая инфляция, это значит, что цены не растут или растут минимальным образом", – пояснил Путин.
Ранее президент подчеркнул, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Российский лидер назвал высокий темп экономического роста базовым условием для успешного социального развития. Это также помогает созданию новых рабочих мест, повышению реальных доходов населения и позитивным демографическим изменениям, добавил он.
В декабре глава государства обратил внимание, что улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян – главные задачи страны. Он напомнил, что этим целям посвящены национальные проекты. Достигнутые темпы роста российский лидер посчитал недостаточными.
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