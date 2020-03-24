Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро снизился до 85,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс евро опустился на 1,28 рубля. Доллар упал на 2,03 рубля – до 78,84 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,69 рубля, составив 81,81 рубля.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в этом виноваты страны Персидского залива. Он подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором снижения цен на нефть, отметив, что это была идея "исключительно арабских партнеров".

С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. В дальнейшем возможны корректировки.

