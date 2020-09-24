Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков считает, что главу Сбербанка Германа Грефа можно назначить на пост российского премьер-министра. Об этом говорится в публикации Тинькова на странице в Instagram.

В четверг состоялась презентация "СберКонф", на которой Греф поделился новыми проектами. В частности, там был представлен новый логотип банка.

"Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать. Мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?" – написал Тиньков.

Предприниматель обратил внимание, что ряд сервисов, показанных Сбербанком 24 сентября, в "Тинькофф банке" уже есть, а некоторые предстоит сделать.

Ранее новые отделения и банкоматы представил Сбербанк. Кроме того, операции можно будет провести без паспорта, воспользовавшись системой биометрии.