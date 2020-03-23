Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия ввела ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции с 20 марта, говорится в письме замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства. Меры действуют 10 дней, передает РИА Новости.
Ранее ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые продукты. Территориальные управления будут осуществлять ежедневный мониторинг цен. Особое внимание уделят хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. Полный перечень доступен на сайте ведомства.
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно.
У "Почты России" из-за коронавируса поменяются правила доставки. Компания предлагает клиентам доставку на дом мелких посылок из отделения за 100 рублей.
С 8 апреля из отделений можно будет заказать посылки до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки снизится до 100 рублей. Обслуживание клиентов в отделениях продолжится штатно.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: