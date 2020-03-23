Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия ввела ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции с 20 марта, говорится в письме замруководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства. Меры действуют 10 дней, передает РИА Новости.

Ранее ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые продукты. Территориальные управления будут осуществлять ежедневный мониторинг цен. Особое внимание уделят хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. Полный перечень доступен на сайте ведомства.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что продукцию для торговых сетей в города России завозят круглосуточно.

У "Почты России" из-за коронавируса поменяются правила доставки. Компания предлагает клиентам доставку на дом мелких посылок из отделения за 100 рублей.

С 8 апреля из отделений можно будет заказать посылки до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки снизится до 100 рублей. Обслуживание клиентов в отделениях продолжится штатно.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.