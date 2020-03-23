Правила доставки из-за коронавируса поменяются у "Почты России"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
"Почта России" предлагает клиентам доставку на дом мелких посылок из отделения за 100 рублей. Меры принимаются в целях профилактики коронавируса, сообщили представители компании на официальном сайте.
Уточняется, что новые правила начнут действовать во вторник, 24 марта.
"Сейчас, когда все регионы страны ввели режим повышенной готовности из-за опасности широкого распространения коронавирусной инфекции, задача нашей компании – принять не только предписанные меры, но и дополнительные", – говорится в сообщении пресс-службы "Почты России".
При этом для обеспечения защиты клиентов почта стремится максимально "оцифровать" привычный набор услуг. Речь идет о сервисах и возможностях, доступных в приложении для телефона. Кроме того, нововведения заработают на сайте компании.
С 8 апреля из отделений компании станет возможным заказать посылки до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки снизится до 100 рублей. Обслуживание клиентов в отделениях продолжится в штатном режиме.
За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В столице зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране сейчас остаются под наблюдением медиков.
В Москве действует режим повышенной готовности. Запрещаются мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее российские прокатчики оценили потери в связи с закрытием кинотеатров.
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