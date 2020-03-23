Официальный курс евро вырос до 86,71 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ РФ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля, евро – до 86,71 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, валюты подорожали на 2,8372 рубля и 2,5498 рубля соответственно. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.

Цены на фьючерсы нефти упали на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость марки Brent снизилась на 7,9 процента – до 25,01 доллара за баррель. Нефть WTI находится на отметке в 21,06 доллара за баррель.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в этом виноваты страны Персидского залива. Он подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором снижения цен на нефть, отметив, что это была идея "исключительно арабских партнеров".

С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. В дальнейшем возможны корректировки.