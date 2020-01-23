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Политика

23 января, 13:12

Судно-инспектор из Норвегии заметили у "Северного потока – 2"

экономика политика

Фото: nord-stream2.com/Aксель Шмидт

Норвежский корабль Stril Explorer прошел вдоль нитки газопровода "Северный поток – 2", Сообщает РИА Новости.

Сообщается, что судно, арендованное шведской компанией MMT Sweden, предположительно, занималось инспектированием морских трубопроводов.

Корабль заметили в территориальных водах Дании, в непосредственной близости от недостроенной части газопровода.

Напомним, что масштабный проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

После введения президентом США Дональдом Трампом санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" встал вопрос о возможности продолжения их строительства. В США заявили, что готовы снять санкции только с тех подрядчиков, которые прекратят свою работу. Так, компания Allseas приостановила прокладку газопровода.

Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова самостоятельно завершить проект.

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