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Американская компания Mars сократила выпуск жевательной резинки Orbit в России из-за проблем с поставками, сообщает "Коммерсант".

По данным источника издания в рознице, Mars не отгружает новые партии жвачки в связи с нехваткой импортных ингредиентов. Как сообщили изданию еще два источника в крупных сетях, компания предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем, связанных с антироссийскими санкциями.

В сети магазинов "Верный" изданию рассказали, что Mars предупредила о том, что не сможет отгружать около половины имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля. В качестве причины компания назвала проблемы с логистикой.

По информации источника издания в одном из крупных производств, Mars испытывает трудности из-за того, что резиновая основа для жвачки подпала под санкции ЕС в отношении России.

В марте сообщалось, что американская компания Mars прекращает деятельность в России. Производитель остановил инвестиции в бизнес, а также прервал импорт и экспорт продукции.

Кроме того, немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок. В компании сообщили, что конфликт на Украине усугубил сложную экономическую ситуацию в России, что спровоцировало рост цен на сырье, нарушение цепочек поставок и удорожание логистики.

Иностранные компании начали отказываться от работы в России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

