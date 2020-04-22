Эксперт прокомментировал снижение стоимости нефти Brent

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Скачки стоимости нефти марки Brent будут наблюдаться еще довольно долго, как минимум до июня, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Пока наиболее напряженная обстановка на мировом рынке. Потому что сейчас очень большой переизбыток предложения: мир столько не потребляет, сколько добывается. Добыча идет по инерции, а спрос упал из-за коронавируса. И нефть идет в хранилища. Сделка ОПЕК+, которая призвана убрать эти дисбалансы, заработает только с мая", – пояснил эксперт.

По его словам, для России это неприятная история из-за того, что экспортная марка Urals привязана к стоимости Brent, которая торгуется на бирже. При этом российская марка на несколько долларов дешевле. Юшков добавил, что бюджет рассчитан из 42,4 доллара.

"Минфин заявлял, что при среднегодовой цене в 25 долларов за баррель мы за счет ФНБ можем жить три года. Какая будет среднегодовая цена, пока непонятно, потому что в январе была выше 60, сейчас торгуется по 15 долларов", – сказал специалист.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, это не дает повода для драматизации ситуации.

Рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, объяснил министр энергетики РФ Александр Новак. Колебания нефтяных котировок продлятся до начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, добавил он.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке после неудачных переговоров в марте, которые повлекли за собой негативную динамику цен на нефть, обернувшуюся ослаблением рубля. Согласно условиям сделки, сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.