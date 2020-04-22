Курс доллара на Мосбирже вырос до 77,38 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей, передает "Газета.ру".

Таким образом, доллар в начале торгов вырос на 30 копеек, достигнув 77,38 рубля. Курс евро поднялся на 31 копейку – до 84,03 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает при этом на 13,6%, до 16,7 доллара за баррель.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Как пояснил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, падение цен могло носить эмоциональный характер. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, заявил, что на фоне майского закрытия фьючерсов идет активная спекулятивная игра.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис. В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию.

