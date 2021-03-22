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Москва 24

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Экономика

16:05

Официальный курс евро поднялся до 89 рублей

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро поднялся до 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, европейская валюта увеличилась на 0,9% – до 89,0125 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 89 рублей 5 марта 2021 года.

Ранее управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах заявил, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, при этом доллар будет стоить меньше 70 рублей.

Табах отметил, что на фоне неустойчивых цен на нефть об устойчивом курсе говорить не приходится. Он напомнил, что даже в стабильном 2019 году курс двигался в диапазоне 60 и 69 рублей за доллар.

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