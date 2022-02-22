Эксперт назвал маловероятным отключение России от Visa и Mastercard

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Россию вряд ли отключат от Visa и Mastercard, однако российским банкам могут ограничить доступ к корреспондентским счетам, что затруднит использование ими данных платежных систем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно – это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов. Но ограничение на доступ для некоторых банков к корреспондентским счетам может существенно затруднить участие в международных платежных системах", – объяснил он.

Тем не менее, продолжил Шуст, и подобное ограничение скажется лишь на использовании банковских карт за границей, переводах на иностранные счета и покупках в зарубежных интернет-магазинах. Переводам и платежам внутри России ничего не угрожает, заключил он.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

В ответ на это президент США Джо Байден подписал указ о санкциях, запрещающих торговлю с ДНР и ЛНР. Документ запрещает экспорт и реэкспорт товаров из США в республики, а также любые инвестиции в них.

Введение новых санкций против России на фоне обострения ситуации вокруг Украины в США обсуждается на протяжении нескольких месяцев. Один из проектов предусматривает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

